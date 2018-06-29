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Челси отклонил предложение Барселоны по Виллиану

18:20 76 Читати українською
Челси отклонил предложение Барселоны по Виллиану
Виллиан / Фото AFP

Лондонский Челси отказался продавать своего полузащитника Виллиана Барселоне.

Барселона предложила лондонскому клубу 50 млн фунтов за 29-летнего полузащитника, однако руководство Челси отказалось от такого трансфера, сообщает издание Daily Mail.

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Ранее сообщалось, что Виллиан покинет Челси, если главный тренер Челси Антонио Конте продолжит тренировать "синих".

В прошлом сезоне Виллиан принял участие в 55 играх за Челси. На его счету 13 голов и 12 результативных передач.

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