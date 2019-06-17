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Челси отклонил предложение Атлетико по Виллиану

18:24 88 Читати українською
Челси отклонил предложение Атлетико по Виллиану
Виллиан и Педро / ФК Челси

Лондонский Челси стремится удержать своего вингера Виллиана и отказал Атлетико.

Мадридский Атлетико стремился подписать одного из лидеров атаки Челси Виллиана. Но, по информации Sky Sports, "синие" отклонили предложение в 35 млн фунтов.

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Лондонцы уже продали Эдена Азара и стремятся сохранить других лидеров в условиях запрета ФИФА на регистрацию новых игроков в течение двух окон. Правда, клуб уже обратился в CAS.

Ранее сообщалось, что "матрасники" согласовали трансфер хавбека Бенфики Жоау Фелиша за 120 млн евро.

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