Челси отклонил предложение Атлетико по Виллиану

Испания — 16:40 164
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Барселона опровергла договоренность с Гризманном
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Атлетико подпишет Фелиша за рекордную сумму в истории клуба, – MarcaИспания — 16:16 280
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Тотти объявил об уходе из Ромы после 27 лет в клубе – легенда раскритиковал руководство "джалоросси"Италия — 15:25 225
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Президент ПСЖ рассказал о будущем Мбаппе – категорическое заявлениеФранция — 14:57 442
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"Мой пастор и еб**ый проводник": фаны Альбасете прощаются с Зозулей, стадион ему поет, а новый клуб дает большие деньгиИспания — 14:14 1761