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Челси отказался отпускать Хадсон-Одоя зимой

28 января 20:36 94 Читати українською
Челси отказался отпускать Хадсон-Одоя зимой
Каллум Хадсон-Одой / Reuters

Лондонский Челси отклонил запрос Каллума Хадсон-Одоя на трансфер и не собирается отпускать вингера зимой.

Английский гранд отказался отпустить 18-летнего форварда в январское трансферное окно, сообщает твиттер Bild.

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По информации издания, Хадсон-Одой останется в Челси минимум до лета. Ранее он подал запрос на трансфер из Стэмфорд Бридж, чтобы оформить переход в мюнхенскую Баварию. "Ротен" якобы готовы отдать за вингера ориентировочно 40 млн евро.

Каллум Хадсон-Одой ранее отказался подписать новый контракт с Челси на улучшенных условиях. В сезоне 2018/19 он провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.

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