Челси отказался от сокращения зарплат и увольнения персонала

Руководство лондонского Челси приняло решение не урезать зарплаты игрокам и сотрудникам клуба на время пандемии коронавируса.

Челси на своем официальном сайте сообщил, что футболисты не будут делать финансовый вклад в виде уменьшения зарплаты, но сосредоточат усилия на поддержке благотворительных кампаний. В случае дальнейшего развития кризиса клуб проведет новые переговоры с первой командой.

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Также лондонский клуб решил, что персонал сохранит работу, а болельщики, которые планировали поехать в Мюнхен на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с Баварией, получат компенсацию. Более того, все сотрудники вплоть до 30 июня будут получать не только зарплату, но и бонусы, предусмотренные за матчи, которые были внесены в официальное расписание команды. Владельцам сезонных абонементов будут возвращены деньги за домашние матчи Челси, что так и не будут сыграны.

Напомним, из-за пандемии коронавируса практически все европейские чемпионаты были приостановлены. Большинство топ-клубов Европы пытается договориться со своими игроками об уменьшении зарплат на период пандемии.

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Добавим, что чемпионат Англии ушел на вынужденную паузу после 29 сыгранных туров. Ливерпуль уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на 25 очков. Места в зоне Лиги чемпионов занимают Манчестер Сити, Лестер и Челси.