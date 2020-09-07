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"Клинки" арендовали Ампаду на сезон 2020/21. Это уже второй подобный опыт для валлийца. Прошлый сезон он провел в немецком РБ Лейпциг, но завоевать место в основе "быков" не сумел. У защитника есть еще 3 года по контракту с Челси.

К слову, в сезоне 2019/20 Итан Ампаду провел 7 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.

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