Лондонцы официально подтвердили подписание 19-летнего хавбека Чезаре Казадеи из Интера. Контракт рассчитан на 6 лет.

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Казадеи начинал свой путь в структурах Червии и Чезены, а в 2018 году парня перехватил Интер. Полузащитник считался одним из главных талантов "нерадзурри" и всей Италии, но на взрослом уровне так и не дебютировал. Это не помешало Челси отдать за юношу 15 млн евро, которые могут вырасти до 20-ти благодаря бонусам.

Это уже третий молодой игрок, за которого лондонцы заплатили серьезные деньги этим летом. Ранее "синие" оформили американского голкипера Слонину и английского хавбека Чуквуэмеку, с которым Казадеи пересекался на последнем Евро U-19.

Чезаре привлекает внимание своей результативностью на юношеском уровне как в клубе, так и в сборной. Играя на позиции центрального полузащитника, Казадеи за 105 матчей в молодежках Интера наколотил 40 мячей, к чему прибавил 8 ассистов. В частности, итальянец год назад забивал победный гол Шахтеру U-19 в рамках юношеской версии Лиги чемпионов.

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