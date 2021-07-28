Саутгемптон приобрел защитника Челси Дайнела Симеу, сообщает официальный сайт "синих".

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Детали перехода не разглашаются, но transfermarkt сообщает о 1,76 млн евро компенсации. Дайнел не выступал за основную команду Челси, но за молодежку в прошлом сезоне провел 22 матча, в которых отметился голом и ассистом.

По итогам прошлого сезоне АПЛ Саутгемптон финишировал на 15-й строчке.

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