Астон Вилла объявила о подписании Росса Баркли на своем официальном сайте. Игрок Челси присоединился к "львам" на правах аренды до конца этого сезона.

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"Подписать такого игрока – это настоящий переворот для нашего клуба, и я уверен, что он добьется успеха здесь и улучшит нашу команду", – комментирует переход главный тренер Астон Виллы Дин Смит.

Заметим, Баркли присоединился к Челси в 2018 году. С тех пор игрок сборной Англии успел принять участие в 86 поединках в футболке "аристократов" во всех турнирах, отметился 11 голами и столькими же ассистами. Transfermarkt оценивает игрока в 21,5 млн евро.

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