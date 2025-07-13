Манчестер Юнайтед может попытаться подписать Николя Джексона – по информации журналиста Набиля Джеллита, Челси готов рассмотреть трансфер своего нападающего за сумму около 70 миллионов евро.

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Хотя ранее сообщалось, что лондонцы не планируют расставаться с Джексоном, ситуация изменилась. В клубе осознают, что форвард потерял позиции под руководством нового тренера Энцо Марески и не оправдывает ожиданий.

Кроме Манчестер Юнайтед, интерес к Джексону проявляют Астон Вилла и чемпион Италии Наполи. Сначала Челси оценивал футболиста в 100 миллионов евро, но теперь готов снизить требования – клуб понимает, что найти покупателя за такую сумму будет сложно.

Официально Челси пока что не объявлял об изменении позиции, но, по словам источника, финальное решение будет принято после КЧМ. В решающем матче турнира "синие" встретятся с ПСЖ. Матч начнется сегодня в 22:00.

Напомним, что к Челси Джексон присоединился из Вильяреала за 37 миллионов евро. В составе Челси Джексон провел 81 матч, в которых отметился 30 голами и 12 ассистами.

Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро. Контракт игрока с Челси действует до 2033 года.

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