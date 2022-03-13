Компания Hyundai стала последним спонсором Челси, приостановившим контракт с лондонским клубом, сообщает Daily Mail. По соглашению "синие" получают от южнокорейского автопроизводителя около 40 млн фунтов.

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"Компания Hyundai за эти годы стала одним из сильнейших партнеров в футболе, и мы поддерживаем спорт, чтобы он был силой добра. Благодаря нашему партнерству с футбольным клубом Челси мы гордимся тем, что поддерживаем игроков, болельщиков и массовый футбол.

Однако в нынешних обстоятельствах мы решили приостановить нашу маркетинговую и коммуникационную деятельность с клубом до дальнейшего сообщения", – говорится в сообщении компании. Отметим, что контракты с последним триумфатором Лиги чемпионов уже приостановили или разорвали Nike и компания "Three UK".

Добавим, что власти Великобритании выдали Челси лицензию на проведение отдельной деятельности, но запретили продавать билеты, атрибутику, получать деньги от спонсоров, подписывать новых игроков или продолжать сотрудничество с футболистами. Фактически Абрамовича заставляют без торгов и личной выгоды передать лондонский клуб другому владельцу.

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