Челси оштрафовал Куртуа за пропущенную тренировку на 200 тысяч фунтов

Голкипер Челси Тибо Куртуа оплатит немалый штраф за то, что не явился вовремя в расположении команды и пропустил тренировку.

Челси решил оштрафовать голкипера Тибо Куртуа на 200 000 фунтов, сообщает ВВС.

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Такое решение руководство клуба приняло после того, как вратарь не появился вовремя в расположении команды и пропустил тренировку.

Известно, что Куртуа хочет спровоцировать свой трансфер в Реал, поэтому решил бойкотировать тренировки "синих".

Ранее сообщалось, что в случае ухода Куртуа Челси приобретет голкипера Атлетико Бильбао Кэпу или стража ворот мадридского Атлетико Яна Облака.