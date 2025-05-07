"Относительно медалей за Лигу конференций, то мне сказали, что Челси получит 50 золотых, если выиграет Лигу конференций, или 50 серебряных, если займет второе место. Как они распределят их между своими игроками и тренерами, зависит от них самих.

Палкин – о влиянии допинг-скандала Мудрика на Шахтер: "Он прошел детектор лжи, рискуем потерять до 30 миллионов"

Ожидается, что Михаил Мудрик получит одну из них, поскольку он участвовал в соревнованиях в начале этого сезона, несмотря на то, что сейчас он отстранен от футбола. Так же могут получить по одному призу арендованные игроки, такие как Жоау Феликс и Ренато Вейга. Подозреваю, что мы, журналисты, которые следили за командой здесь, там и везде, к сожалению, не получим эту награду", – поделился журналист Киран Хилл в интервью Daily Mail.

Напомним, Мудрик сыграл в 4 матчах за Челси в текущем розыгрыше Лиги конференций, в которых успел отличиться 3 голами и 3 ассистами. Последний свой матч Михаил провел 28 ноября против Хайденхайма, после чего он был отстранен от футбола из-за допинг-скандала.

Мудрик, Срна, Беседин и Рыбка: самые известные допинг-скандалы в истории украинского футбола