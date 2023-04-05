Согласно The Athletic, стороны очень близки к соглашению. Во вторник вечером Лэмпард присутствовал на Стэмфорд Бридж во время матча Челси с Ливерпулем (0:0).

Луис Энрике прилетел на переговоры с Челси – лондонцы рассматривают 5 тренеров и могут сенсационно вернуть Лэмпарда

Напомним, что Лэмпард был уволен с поста главного тренера Эвертона в январе этого года. Он был наставником Виталия Миколенко, а теперь может стать тренером Михаила Мудрика.

С июля 2019 года по январь 2021-го Лэмпард уже тренировал Челси.

Ранее сообщалось, что Луис Энрике прибыл в Лондон для переговоров с боссами "синих". Согласно The Guardian, экс-наставник Баварии Юлиан Нагельсманн по-прежнему является фаворитом на пост главного тренера Челси. Однако немецкий специалист не готов возглавлять команду по ходу сезона, он поставил руководству Челси условие: тренер будет готов приступить к работе с лондонцами не раньше лета, ведь ему нужно изучить команду и сам проект клуба.

Звездный кастинг на нового тренера Мудрика в Челси: более 10 вариантов – для бедных, богатых и сумасшедших