Челси определился с временным наставником – легенда недавно тренировал игрока сборной Украины
Челси пытается согласовать назначение Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера на временной основе до конца сезона.
Согласно The Athletic, стороны очень близки к соглашению. Во вторник вечером Лэмпард присутствовал на Стэмфорд Бридж во время матча Челси с Ливерпулем (0:0).
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Напомним, что Лэмпард был уволен с поста главного тренера Эвертона в январе этого года. Он был наставником Виталия Миколенко, а теперь может стать тренером Михаила Мудрика.
С июля 2019 года по январь 2021-го Лэмпард уже тренировал Челси.
Ранее сообщалось, что Луис Энрике прибыл в Лондон для переговоров с боссами "синих". Согласно The Guardian, экс-наставник Баварии Юлиан Нагельсманн по-прежнему является фаворитом на пост главного тренера Челси. Однако немецкий специалист не готов возглавлять команду по ходу сезона, он поставил руководству Челси условие: тренер будет готов приступить к работе с лондонцами не раньше лета, ведь ему нужно изучить команду и сам проект клуба.
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