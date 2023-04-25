Кажется, поиски Челси нового наставника для команды увенчались успехом. Назначение состоится в ближайшее время.

Руководство лондонского клуба довольно тем, как продвигаются переговоры с Маурисио Почеттино. Стороны уже успели обсудить самые важные детали.

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Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, в ближайшее время руководство Челси и Почеттино встретятся, чтобы окончательно согласовать контракт. Но тренеру придется подождать до лета, чтобы возглавить команду. Ранее сообщалось, что Почеттино позвонил помощникам и сказал готовиться к работе.

Напомним, что после того, как клуб покинул Грэм Поттер, Челси не смогли быстро найти нового тренера. Руководство "синих" доверило команду Франко Лэмпарду. С новым наставником лондонцы провели уже четыре матча, проиграв все из них.

Mauricio Pochettino, now closer than ever to get Chelsea manager job after new crucial round of positive talks tonight. #CFC



Negotiations entering final stages — still waiting for formal contract to be sent, checked and signed.



️ Pochettino would join in June, NOT now. pic.twitter.com/fhQBJ4WrT1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 24, 2023

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