Челси определился с новым тренером – команду Мудрика возглавит звездный специалист
Кажется, поиски Челси нового наставника для команды увенчались успехом. Назначение состоится в ближайшее время.
Руководство лондонского клуба довольно тем, как продвигаются переговоры с Маурисио Почеттино. Стороны уже успели обсудить самые важные детали.
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Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, в ближайшее время руководство Челси и Почеттино встретятся, чтобы окончательно согласовать контракт. Но тренеру придется подождать до лета, чтобы возглавить команду. Ранее сообщалось, что Почеттино позвонил помощникам и сказал готовиться к работе.
Напомним, что после того, как клуб покинул Грэм Поттер, Челси не смогли быстро найти нового тренера. Руководство "синих" доверило команду Франко Лэмпарду. С новым наставником лондонцы провели уже четыре матча, проиграв все из них.
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