Руководство лондонского клуба определилось с кандидатом на пост главного тренера. Маурисио Почеттино должно возглавить команду летом. Челси для нового наставника планирует усилить свою команду.

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Согласно информации The Athletic, "синие" составили список из 12 футболистов, за которых сразятся в межсезонье. Приоритетом являются трансферы вратаря, полузащитника и форварда. Список выглядит следующим образом:

Вратари: Андре Онана, Эмилиано Мартинес, Давид Райя, Роберт Санчес.

Полузащитники: Мозес Кайседо, Алексис Мак Аллистер, Ромеу Лавиа, Деклан Райс.

Нападающие: Виктор Осимхен, Тамми Абрахам, Лаутаро Мартинес, Расмус Хейлунд.

Отмечается, что будущие трансферы будут зависеть от того, как успешно Челси будут действовать при продажах игроков. Лондонцам нужно резко сократить команду, превышающую 30 футболистов, до более управляемого уровня, а также собрать средства для соблюдения правил финансово фейер-плей.

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