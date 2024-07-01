"Челси в январе получал запросы от крупных команд по аренде Мудрика. Одна команда была даже заинтересована в полноценном трансфере, однако лондонцы отказали ей. Они не были заинтересованы в этих предложениях.

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Челси доверяет Мудрику. Я думаю, что клуб чувствует, что стиль Энцо Марески подойдет ему, и Мареска попытается использовать сильные стороны игроков и развить их", – сказал Лоу в комментарии Youtube-каналу "London Is Blue Podcast".

Напомним, прошлом сезоне Мудрик отыграл за Челси в 41-м матче во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста. Его контракт с "синими" действует до июня 2031 года. Transfermarkt оценивает украинца в 35 миллионов евро.

На Евро-2024 Михаил полностью отыграл провальный матч с Румынией (0:3) и 85 минут со Словакией (2:1). Перед Бельгией (0:0) игрок травмировался и на поле не выходил. Результативными действиями на континентальном первенстве не отличался.

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