Полузащитник Челси Михаил Мудрик не входит в планы клуба на следующий сезон, сообщает The Sun. В английском клубе не верят, что украинец сможет построить хорошую карьеру после допинг-скандала, поэтому Челси начал поиск альтернативы футболисту.

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Также отмечается, что "синие" не рассчитывают на английского вингера Джейдона Санчо, который выступает за клуб на правах аренды из Манчестер Юнайтед. Челси не планирует выкупать контракт игрока.

Напомним, в нынешнем сезоне Михаил Мудрик провел 15 матчей за Челси, забил 3 гола и отдал 5 ассистов, после чего стало известно о его положительном тесте на допинг. Сообщалось, что команда футболиста хочет открыть допинг-пробу B, однако ее результаты до сих пор остаются неизвестными.

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