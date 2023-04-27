Челси под руководством Лэмпарда проиграл все 5 матчей с общей разницей мячей 1:9. Несмотря на это боссы "синих" не собираются увольнять специалиста. Как информирует Sky Sports, Лэмпард останется исполняющим обязанности тренера Челси до конца сезона.

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Сейчас в активе лондонцев 39 набранных баллов. До конца сезона команде осталось сыграть 6 матчей – с Арсеналом, Борнмутом, Ноттингем Форест, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Ньюкаслом.

Действующим антирекордом Челси в АПЛ является планка в 50 набранных очков за сезон.

В пяти матчах под руководством Лэмпарда Михаил Мудрик появлялся в стартовом составе лишь однажды.

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