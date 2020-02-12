Челси определился с приоритетной трансферной целью на лето – Лэмпард сможет потратить больше 170 млн евро

Челси намерен серьезно усилить свой состав будущим летом. Лондонцы готовы потратить серьезную сумму.

Лондонский клуб готов выделить главному тренеру команды Фрэнку Лэмпарду больше 170 млн евро на новых игроков, сообщает The Telegraph.

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По информации источника, Челси еще в прошлом месяце рассматривал возможность подписания вингера Аякса Хакима Зиеша, однако нидерландский клуб был решительно настроен оставить игрока до конца сезона. Следующим летом "синие" сосредоточатся на трансфере 26-летнего марокканца, за которого амстердамцы просят 50 млн евро.

Также англичане не оставляют попыток приобрести полузащитника дортмундской Боруссии Джейдона Санчо, который может обойтись в невероятно большую сумму, и защитника Борнмута Натана Аке.

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