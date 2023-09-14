Нападающий Брентфорда Айвен Тоуни может перейти в топ-клуб, хотя долгое время не имеет игровой практики.

Челси зимой хочет приобрести Тоуни, сообщает Football London. "Синие" планируют заранее договориться о трансфере форварда, хотя он не имеет права играть до 17 января 2024-го.

Третий лучший бомбардир АПЛ дисквалифицирован на 8 месяцев – официальное решение

Айвен получил дисквалификацию на 8 месяцев из-за нарушения правил игры на тотализаторе. Он с мая живет без футбола и только этот уик-энд будет иметь право вернуться к тренировкам.

Тони в прошлом сезоне забил 20 голов в АПЛ и заслужил вызов в сборную Англии. Брентфорд оценивает футболиста в 70 миллионов фунтов. Айвеном также интересуются Арсенал и Тоттенхэм.