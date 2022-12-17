Челси уже обеспечил себе первый громкий трансфер, но нужно подождать.

Атакующий полузащитник Кристофер Нкунку перейдет из РБ Лейпциг в лондонский клуб летом 2023 года, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

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Стороны долго вели переговоры и, наконец, согласовали все детали трансфера. Вероятно, Челси согласился выплатить клаусулу в размере 60 млн евро. Нкунку признавали лучшим игроком прошлого сезона Бундеслиги, а в нынешнем француз подтвердил свой уровень – 17+6 в 29 матчах всех турниров. В частности, Нкунку оформлял гол+пас в поединке 6-го тура группового этапа ЛЧ против Шахтера. 25-летний хавбек также должен был поехать на ЧМ-2022 в составе сборной Франции, однако в последний момент выпал из заявки из-за травмы.

Напомним, Челси активно ведет еще одного лидера РБ Лейпциг – защитника Йошко Гвардиола, которого пресса оценивает в 80 млн евро. У лондонцев уже есть опыт сотрудничества с "быками", однако 50-миллионный Тимо Вернер провалился на Стемфорд Бридж и вернулся обратно.

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