Считалось, что Бенфика является главным претендентом на Жоау Феликса, но в последний момент в переговоры вмешался Аль-Наср, за который выступает Криштиану Роналду.

Неожиданный поворот в трансфере Феликса – Челси получил предложение в более 50 млн евро

Как сообщает Фабрицио Романо, саудовский клуб и Челси согласовали условия трансфера Жоау Феликса. "Синие" разрешили португальцу вылететь на медобследование. Аль-Наср заплатит 30 миллионов евро. Соглашением предусмотрены также бонусы и внушительный пункт о перепродаже. В итоге Челси может получить в будущем около 50 млн.

Жоау Феликс выступает за Челси с 2024 года. Вторую половину сезона 2024/25 он провел в составе Милана, но не смог убедить "россонери" выкупить его.

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