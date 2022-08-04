Стороны договорились о продлении контракта до лета 2024-го, сообщает официальный сайт "синих".

Челси не смог подписать звезду Лестера – 75 млн евро и желания самого игрока маловато

Предыдущее соглашение завершалось через год, что повлекло за собой напряженную ситуацию. Аспиликуэта якобы серьезно рассматривал вариант с трансфером в Барселону. Впрочем, каталонцы так и не сделали предложение, которое устроило бы Челси и 32-летнего защитника.

Напомним, лондонцы еще 10 лет назад заплатили Марселю за Аспиликуэту почти 9 млн евро. Испанец стал капитаном и настоящей легендой клуба – 474 матча, 17 голов и 55 ассистов. Вместе с Челси он выиграл семь трофеев, среди которых Лига чемпионов и две АПЛ.

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