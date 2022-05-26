Российский бизнесмен юридически больше не владеет Челси. Соответствующее фото документа с Companies House (регистрационной палаты Великобритании – прим .) уже гуляет по сети.

Новый владелец Челси готовится тратить миллионы – Тухель привлекает звезд, на которых охотятся другие топ-клубы

Право собственности получил швейцарско-американский консорциум во главе с Тоддом Бёли. Долгое время были дискуссии и опасения по поводу продажи "синих", но правительство Великобритании все же выдало соответствующее разрешение. Стоимость сделки составляет около 2,5 млрд, часть этих средств должна пойти на благотворительность, а в кармане россиянина не должно оказаться хоть что-то. Дополнительно в клуб новые владельцы готовы инвестировать еще 1,75 миллиарда.