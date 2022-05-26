Челси окончательно получил нового владельца – сетью "гуляет" фото документа
Приспешник Владимира Путина Роман Абрамович больше не будет владельцем лондонского клуба.
Российский бизнесмен юридически больше не владеет Челси. Соответствующее фото документа с Companies House (регистрационной палаты Великобритании – прим.) уже гуляет по сети.
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Право собственности получил швейцарско-американский консорциум во главе с Тоддом Бёли. Долгое время были дискуссии и опасения по поводу продажи "синих", но правительство Великобритании все же выдало соответствующее разрешение. Стоимость сделки составляет около 2,5 млрд, часть этих средств должна пойти на благотворительность, а в кармане россиянина не должно оказаться хоть что-то. Дополнительно в клуб новые владельцы готовы инвестировать еще 1,75 миллиарда.
Напомним, из-за полномасштабного нападения России на Украину Роман Абрамович оказался под санкциями, которые затронули и клуб. Скандальному миллиардеру пришлось продать свое детище, которым он владел с 2003-го.