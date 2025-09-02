Страсбур официально объявил о трансфере Бена Чилвела. 28-летний англичанин подписал контракт с французским клубом на два года.

Это уже шестой трансфер Челси в Страсбур этим летом. До этого "синие" отдали в аренду вратаря Майка Пендерса, полузащитника Кендри Паэса и защитника Мамаду Сарра. Также были проданы полузащитник Матис Амугу и защитник Ише Сэмюэлс-Смит из команды до 21 года. Добавим, что Челси и Страсбур имеют общих владельцев.

Бен Чилвел присоединился к лондонцам в 2020 году. В целом он сыграл за Челси в 107 матчах, в которых забил девять голов и отдал 13 ассистов. С "синими" защитник выигрывал Лигу чемпионов.

