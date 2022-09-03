Нападающий сборной Бельгии Миши Батшуайи снова будет выступать в чемпионате Турции.

Батшуайи окончательно завершил сотрудничество с Челси, которому принадлежал с 2016 года, но преимущественно выступал за другие клубы на правах аренды.

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Фенербахче на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с 28-летним бельгийцем. Соглашение рассчитано на два сезона. Туркам этот трансфер обошелся в 3,5 миллиона евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Батшуайи выступал за другой стамбульский клуб – Бешикташ. Теперь Миши полон желания добиться успеха в составе Фенербахче, который будет одним из соперников Динамо в групповом раунде Лиги Европы.

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