Челси отдал не слишком нужного игрока Страсбуру, с которым имеет общих владельцев.

Французский клуб официально объявил о полноценном трансфере 19-летнего полузащитника Матиса Амугу. Контракт рассчитан на 5 лет, финансовые подробности сделки не уточнены.

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Амугу принадлежал Челси, который лишь в начале этого года заплатил Сент-Этьену за центрхава 15 млн евро. Впрочем, юный француз почти никак не запомнился на Стэмфорд Бридж. За первую команду "синих" он дважды выходил на поле, в общем наиграв жалкие 22 минуты.

Напомним, в составе Страсбура выступает украинский защитник Эдуард Соболь. Эльзасцы в прошлом чемпионате Франции финишировали седьмыми и завоевали путевку в Лигу конференций. Амугу уже имеет медаль этого турнира благодаря победе с Челси.

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