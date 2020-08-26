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Челси официально приобрел Чилвелла

19:20 - Читати українською
Челси официально приобрел Чилвелла
Бен Чилвелл / Сайт Челси

Челси усилил состав левым защитником Лестера и сборной Англии Беном Чилвеллом.

Контракт новичка рассчитан на 5 лет, информирует официальный сайт лондонского клуба. Сумма трансфера не уточняется, однако ранее СМИ писали о 50 млн фунтов.

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Чилвелл является воспитанником Лестера, за первую команду дебютировал 27 октября 2015-го. Всего за "лис" провел 123 матча, отличился 4 голами и 12 ассистами. Также в активе 23-летнего защитника 11 матчей в футболке сборной Англии.

Добавим, что Бен Чилвелл стал третьим летним новичком Челси после Хакима Зиеша и Тимо Вернера.

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