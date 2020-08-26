Челси официально приобрел Чилвелла

Контракт новичка рассчитан на 5 лет, информирует официальный сайт лондонского клуба. Сумма трансфера не уточняется, однако ранее СМИ писали о 50 млн фунтов.

Тиагу Силва получит роскошную зарплату в Челси – известна сумма

Чилвелл является воспитанником Лестера, за первую команду дебютировал 27 октября 2015-го. Всего за "лис" провел 123 матча, отличился 4 голами и 12 ассистами. Также в активе 23-летнего защитника 11 матчей в футболке сборной Англии.

Добавим, что Бен Чилвелл стал третьим летним новичком Челси после Хакима Зиеша и Тимо Вернера.

100 миллионов Абрамовича, прекрасная работа Ман Сити, экономия Барсы и Реала – трансферный рынок в условиях пандемии

​​​​​​​