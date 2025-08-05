Челси официально представил "Мессиньо" – он попал в курьезную ситуацию на Клубном ЧМ
22:16 - Читати українською
Форвард Эстевао Виллиан перешел из Фламенго в Челси.
Челси на своем официальном сайте представил приобретение Эстевао Виллиана, контракт с которым был подписан еще прошлым летом. Палмейрас выручил за 18-летнего форварда 34 млн евро.
Забавный момент на КЧМ: Палмер поприветствовал нового одноклубника в Челси, но что-то пошло не так (ВИДЕО)
Прошлый сезон Эстевао провел в бразильской команде и должен был присоединиться к клубу с запада Лондона этим летом.
Нападающий по прозвищу "Мессиньо" вышел на поле против Челси в четвертьфинале победного для "синих" Клубного чемпионата мира, а после поражения в этой встрече не понял ни слова из речи Коула Палмера.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter