Челси на своем официальном сайте представил приобретение Эстевао Виллиана, контракт с которым был подписан еще прошлым летом. Палмейрас выручил за 18-летнего форварда 34 млн евро.

Забавный момент на КЧМ: Палмер поприветствовал нового одноклубника в Челси, но что-то пошло не так (ВИДЕО)

Прошлый сезон Эстевао провел в бразильской команде и должен был присоединиться к клубу с запада Лондона этим летом.

Нападающий по прозвищу "Мессиньо" вышел на поле против Челси в четвертьфинале победного для "синих" Клубного чемпионата мира, а после поражения в этой встрече не понял ни слова из речи Коула Палмера.