20-летний ивуарийский нападающий Мольде Датро Фофана перейдёт в Челси. Как информирует официальный сайт лондонского клуба, "синие" достигли принципиального соглашения с норвежским клубом по поводу трансфера игрока.

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Нападающий присоединится к новой команде 1 января 2023 года. Это первый новичок Челси в зимнее трансферное окно. Сумма сделки, как и детали контракта, пока не указаны. Фабрицио Романо сообщил о 12 миллионах евро.

Датро Фофана является третьим лучшим бомбардиром чемпионата Норвегии 2022 года. На его счету 15 голов (3 из них – с пенальти). Также он забил 4 гола в 10 матчах Лиги конференций в сезоне 2022/23.

К слову, цвета Мольде в свое время защищал и Эрлинг Холанд, который сейчас разрывает АПЛ в составе Манчестер Сити.

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