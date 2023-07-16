Очередным юным новичком "синих" стал вингер Анджело Габриэл, сообщает официальный сайт клуба.

Челси настроен подписать Неймара – от суперзвезды ПСЖ ждут одного условия

Инсайдеры раскрывают подробности сделки – Челси заплатил Сантосу 15 млн евро, а хавбеку дал долгосрочный контракт. 18-летний Габриэл поедет с первой командой лондонцев в турне по Америке, но вряд ли останется на следующий сезон. Ожидается, что таланта отдадут в аренду Страсбуру, за который выступает Эдуард Соболь.

Габриэл за Сантос сыграл в 129 матчах, в которых забил пять голов и сделал 10 результативных передач.

Канадська зірка, вихованець Арсенала та ще три форварди із Ліги 1, які готуються змінити клуби влітку