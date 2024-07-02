Челси является одним из самых активных клубов английской Премьер-лиги на летнем рынке.

Очередным новичком лондонцев стал полузащитник Кирнан Дьюсбери-Холл, информирует пресс-служба клуба. Контракт подписан по схеме 5+1 год.

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По информации инсайдеров, Челси заплатил за лидера Лестера 30 млн фунтов. Он прекрасно знаком с новым главным тренером "синих" Энцо Мареской, которому помог выиграть Чемпионшип. В прошлой кампании 25-летний Дьюсбери-Холл провел за Лестер 49 матчей, оформив 12 голов и 15 ассистов.

Добавим, что Челси потратил уже почти 100 млн евро в летнее окно. Ранее партнерами Михаила Мудрика стали Эстевау (34 млн), Омари Келлиман (22 млн), Марк Гиу (6 млн) и Тосин Адарабьойо (свободный агент).

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