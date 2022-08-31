Челси упорно пытался подписать 21-летнего француза. После нескольких попыток трансфер все же состоялся. Фофана подписал с "синими" контракт аж на 7 лет, информирует пресс- служба клуба .

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Лестер заработал на своем ведущем защитнике 75 миллионов фунтов. Сам Уэсли очень стремился переехать на Стемфорд Бридж и даже был наказан исключением из заявки "лис", но все же достиг своего.

Заметим, 2 года назад Лестер заплатил за Фофана Сент-Этьену 35 млн евро. Большую часть прошлого сезона футболист пропустил из-за страшного перелома, но в конце вернулся на хороший уровень (12 матчей, один гол).