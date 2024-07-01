Защитник Челси Льюис Холл сменил клубную прописку, но остался в Англии.

Лондонский клуб объявил о переходе 19-летнего защитника в "сорок" на постоянной основе. В прошлом сезоне Холл выступал за Ньюкасл на правах аренды.

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Как сообщает The Athletic, опция выкупа игрока за 28 миллионов фунтов активировалась автоматически, поскольку Ньюкасл финишировал выше 14-го места по итогам сезона АПЛ.

В сезоне АПЛ-2023/24 Льюис Холл провел 18 матчей за Ньюкасл и забил один гол. Стоит заметить, что защитник с детства болеет за "сорок".