Челси официально объявил об уходе защитника – он с детства болел за свой новый клуб
14:42 - Читати українською
Защитник Челси Льюис Холл сменил клубную прописку, но остался в Англии.
Лондонский клуб объявил о переходе 19-летнего защитника в "сорок" на постоянной основе. В прошлом сезоне Холл выступал за Ньюкасл на правах аренды.
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Как сообщает The Athletic, опция выкупа игрока за 28 миллионов фунтов активировалась автоматически, поскольку Ньюкасл финишировал выше 14-го места по итогам сезона АПЛ.
В сезоне АПЛ-2023/24 Льюис Холл провел 18 матчей за Ньюкасл и забил один гол. Стоит заметить, что защитник с детства болеет за "сорок".
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