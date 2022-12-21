Новоназначенный 36-летний Вивелл уже начал работу в Челси. О его приходе на должность технического директора сообщил официальный сайт лондонского клуба.

Челси окончательно закрыл трансфер Нкунку, – Романо

Ранее Кристофер Вивелл работал в РБ Лейпциг, где сначала отвечал за развитие скаутской системы в командах всех возрастов, а впоследствии был назначен техническим директором. Перед немецким клубом 5 лет отдал Зальцбургу, который тоже входит в группу Ред Булл. Начинал карьеру в Хоффенхайме, где выполнял функции аналитика и скаута.

"Челси строит самый интересный проект в мировом футболе, и я очень горжусь тем, что присоединился к этому клубу. Здесь есть большой потенциал для дальнейшего успеха, развития и роста. У нового владельца, Грэма Поттера и всей команды существует четкая и устойчивая философия. Рад, что смогу стать частью проекта", – заявил Кристофер Вивелл.

Напомним, после санкций, наложенных на Романа Абрамовича, новым владельцем Челси стал американец Тодд Бёли. Не удержался на своем посту и главный тренер – вместо Томаса Тухеля назначили Грэма Поттера.

Миколенко и Клопп против Пепа, Месси в Париже, Де Дзерби на пути Зинченко, дерби Барсы – что смотреть до Нового года