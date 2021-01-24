Кубок Англии, 1/16 финала

Челси – Лутон – 3:1

Голы: Абрахам, 11, 17, 74 – Кларк, 30

Незабитый пенальти: Вернер, 86

Прогнозируемо Фрэнк Лепард дал возможность себя проявить игрокам, которые реже появляются в основе. Однако наличие нескольких лидеров сразу дало о себе знать. Сначала Зума вбросил аут на Вернера, а немец классно разобрался в ситуации, откатив мяч на Абрахама. Последний без проблем открыл счет. Чуть позже Тамми еще и дубль оформил, замкнув головой подачу на линию вратарской.

Середняк Чемпионшипа не стушевался и начал давать отпор, на 30-й минуте получив желаемое. Это Джордан Кларк оказался на ударной позиции. Зума мешал Кепе правильно оценить момент удара, мяч летел прямо в испанского голкипера, но тот умудрился пропустить его под рукой.

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С началом второго тайма Лутон смело пошел вперед. Стоит признать, что шансы сравнять счет были. Кепа несколько раз заставил вспомнить, за что в свое время лондонцы заплатили 80 млн евро. Сейвы действительно были блестящими. Челси понял, что ситуация становится опасной и поднял темп. Защита гостей не выдержала скоростей и дала трещину. На 74-й Абрахам завершил классную атаку и оформил хет-трик.

Ближе к концу матча Ковачич, который только вышел на замену, запустил в прорыв Вернера. Немца сбили уже в штрафной, за что арбитр справедливо назначил пенальти. Тимо сам взялся выполнять наказание, но не сумел переиграть голкипера.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Челси. В следующем раунде Кубка Англии подопечные Фрэнка Лэмпарда проэкзаменуют еще одного представителя Чемпионшипа – Барнсли.