Челси слабо начал домашку с Фулхэмом. "Коттеджеры" могли выходить вперед уже на 8-й минуте, когда Кастань запустил на правый край штрафной Андерсона, а тот вколотил мимо дальней девятки. На 21-й же гости забили гол – это Кинг получил передачу на ход от Берге, качнул Арабиойо в штрафной и закрутил под правую стойку.

Экс-звезда Челси и ПСЖ угрожал любовнице и склонял к групповому сексу – легенде грозит 5 лет тюрьмы

Вот только взятие ворот не засчитали. На помощь "пенсионерам" пришел VAR, который заметил фол против Чалоба в самом начале атаки. Решение имело серьезное обоснование – Мунис наступил шипами на стопу центрбеку, благодаря чему и переиграл последнего. Именно Родриго отдавал пас Берге.

Этот эпизод стал ключевым в основном времени первого тайма. На этом отрезке в актив Челси можно было занести только угловой, который на 44-й минуте замкнул Адарабиойо. Сфера прошла над перекладиной. Фулхэм тоже мало создавал, поэтому на перерыв команды должны были бы уйти при нулях на табло.

Впрочем, "котеджерам" не повезло в компенсированное время. Арбитр Роберт Джонс добавил аж 8 минут, а хозяева пропустили на 9-й. Сначала хозяева заработали угловой, который завершился отскоком и ударом Тайрика Джорджа с трех метров. Лено спас, однако дальнейший корнер замкнул Жоау Педру – 1:0! Голевую подачу отдал Энцо Фернандес.

Счет был рабочим, однако через восемь минут после старта второго тайма Фулхэм пропустил во второй раз. И вот тут произошел настоящий скандал. На 51-й минуте Чалоба пробил метров с 16-ти и попал в локоть Сессеньона, а Роберт Джонс после вмешательства VAR назначил пенальти.

Вот только за несколько секунд до этого в штрафной Фулхэма был зафиксирован другой гандбол. Мяч задел руку Жоау Педру. Гандбол был случайным, а по правилам это не является нарушением – именно поэтому арбитр Роберт Джонс проигнорировал руку бразильца. Судья назначил пенальти.

Марку Силва – тренер "коттеджеров" – истерически смеялся, однако от гола Энцо с 11-метрового юмор не спас. 2:0!

Фулхэм мгновенно стух. Команда была убита морально. Челси же мог добить гостей на 59-й минуте, когда Чалоба запустил на правый край штрафной Эстевау – его выстрел парировал Лено. На 62-й же Жоау Педру запорол выход 2-в-1, проигнорировал Бесси и проиграв дуэль голкиперу.

А чего-то лучшего подопечные Энцо Марески и не создали. Финальный свисток зафиксировал вторую подряд победу "синих", однако обсуждать сегодня будут не Энцо Фернандеса.

Арсенал согласовал переход конкурента Зинченко – Артети привезут второго самого дорогого защитника в истории клуба