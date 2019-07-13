toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ - БРЕНТФОРД АНТУАН ГРИЗМАНН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Челси одержал первую победу под руководством Лэмпарда – видео голов поединка против Сент-Патрикс – 4:0

20:42 11 Читати українською
Челси одержал первую победу под руководством Лэмпарда – видео голов поединка против Сент-Патрикс – 4:0
Оливье Жиру / фото из соцсетей

Лондонский Челси в товарищеском матче одержал разгромную победу над ирландским Сент-Патрикс Атлетик (4:0).

Товарищеский матч

Сент-Патрикс – Челси – 0:4

Голы: Маунт, 14, Эмерсон, 31 Жиру, 67, 88

Серце Челсі, диспетчер Челсі: як Лемпард може стати Фергюсоном для "синіх"

Подопечные Фрэнка Лэмпарда одержалии легкую победу, забив в ворота соперника по два гола в каждом из таймов. На 14-й минуте Мейсон Маунт счет открыл, на 31-й отличился Эмерсон, а во втором тайме дубль оформил Оливье Жиру.

Для Лэмпарда эта победа стала первой в статусе главного тренера Челси. 10 июля "синие" сыграли вничью с ирландским Богемиан (1:1).

Небезпека для Зінченка, жахаюча Барса та хитрий Ювентус: як змінились склади 10-и грандів Європи у період трансферів

blog_ava
Аталанта согласовала трансфер Малиновского, – Ди Марцио
16:49
634
Теги
Видеоновости Товарищеские матчи Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард Челси Челси Англия Сент-Патрикс Атлетик Сент-Патрикс Атлетик
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
9
мин
Сенегал
19:00
Тунис
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук