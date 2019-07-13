Челси одержал первую победу под руководством Лэмпарда – видео голов поединка против Сент-Патрикс – 4:0

Лондонский Челси в товарищеском матче одержал разгромную победу над ирландским Сент-Патрикс Атлетик (4:0).

Товарищеский матч

Сент-Патрикс – Челси – 0:4

Голы: Маунт, 14, Эмерсон, 31 Жиру, 67, 88

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Подопечные Фрэнка Лэмпарда одержалии легкую победу, забив в ворота соперника по два гола в каждом из таймов. На 14-й минуте Мейсон Маунт счет открыл, на 31-й отличился Эмерсон, а во втором тайме дубль оформил Оливье Жиру.

Для Лэмпарда эта победа стала первой в статусе главного тренера Челси. 10 июля "синие" сыграли вничью с ирландским Богемиан (1:1).

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