Челси одержал первую победу под руководством Лэмпарда – видео голов поединка против Сент-Патрикс – 4:0

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Зинченко с Манчестер Сити отправится в турне по Азии – Гвардиола не взял двух конкурентов украинца
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"Руководство Атлетико поступило недобросовестно", – адвокат Гризманна разнес мадридцев за желание судиться с БарселонойИспания — 19:00 125
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Аталанта согласовала трансфер Малиновского, – Ди МарциоИталия — 16:49 633
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Динамо – Брентфорд: нулевая ничья на конец сборов, проблемы с выходом в атаку и креативом, фейлы ШабановаУкраина — 16:24 570
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