Челси обновил контракт Мудрика, который был отстранен от игр и тренировок клуба из-за положительного теста на допинг, сообщает Daily Mail.

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Футбольная ассоциация Англии опубликовала ежегодный документ, в котором описаны транзакции, осуществленные каждым клубом АПЛ от 2-го февраля 2024 года до 3-го февраля 2025 года. В этом документе указывается информация о трансферах клуба и изменениях в контрактах игроков.

Отмечается, что, изменения в соглашении Мудрика не были большими, контракт претерпел лишь административную корректировку. В то же время новые соглашения Коула Палмера, Николаса Джексона и других игроков Челси были общеизвестными.

Напомним, в декабре 2024 года стало известно о проваленном допинг-тесте украинского полузащитника Челси Михаила Мудрика. Ранее сообщалось, что сторона футболиста хочет открыть допинг-пробу В. Игроку грозит дисквалификация на четыре года.

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