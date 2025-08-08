На официальном сайте Челси выложили список всех игроков основной команды с их игровыми номерами.

Мудрик нашел новое занятие во время отстранения от футбола – ВИДЕО 18+

Стоит отметить, что в перечне отсутствует Михаил Мудрик. Ранее его "десятку" отдали лидеру лондонцев Коулу Палмеру. Интересно, что украинца несмотря на неопределенность относительно продолжительности дисквалификации внесли в заявку на новый сезон АПЛ.

В прошлом сезоне Михаил забил за Челси 3 гола и отдал 5 голевых передач в 15 матчах во всех соревнованиях. Напомним, что Мудрику грозит дисквалификация до 4 лет из-за обнаруженных в его крови запрещенных веществ. Украинца отстранили от футбола после проваленного допинг-теста еще в декабре 2024 года.

Астрономический рекорд Динамо и другие топ-трансферы украинцев – Гасперини объяснил грех Довбика, Мудрик не в черном списке