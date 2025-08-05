Вингер Челси Михаил Мудрик попал в заявку команды на АПЛ 2025/26.

Челси определился с заявкой на АПЛ 2025/26. Как информирует официальный сайт АПЛ, Михаил Мудрик оказался в списке игроков, на которых "синие" рассчитывают. Украинец оказался в заявке, несмотря на свое отстранение от футбола за нарушение антидопинговых правил.

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Последний раз Мудрик играл за Челси в матче 11-го тура чемпионата Англии против Арсенала (1:1). Он состоялся 10 ноября 2024 года.

Ранее лондонский клуб отобрал у Мудрика десятый игровой номер – он оказался у лучшего игрока прошлого сезона Коула Палмера.

В прошлом сезоне Мудрик забил 3 гола и отдал 5 голевых передач в 15 матчах на клубном уровне.

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