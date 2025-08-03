Челси официально объявил о трансфере Йоррела Хато – молодого таланта Аякса. Сумма сделки составила около 45 миллионов евро, а контракт с 19-летним игроком рассчитан до 2032 года.

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Воспитанник Спарты в 2022 году подписал первый профессиональный контракт с Аяксом, того же сезона дебютировал в Эредивизи, став третьим самым молодым игроком в истории Аякса, который сыграл в чемпионате в возрасте 16 лет.

К концу сезона он уже выходил в старте на финал Кубка Нидерландов. С начала кампании 2023/24 Хато стал стабильным игроком основы, чаще всего действовал на позиции левого защитника, хотя способен закрыть также центр обороны.

Кроме того, Йоррел отличается лидерскими качествами – в 17 лет он уже капитанил Аякс. На международном уровне Хато также прогрессирует – дебютировал за взрослую сборную Нидерландов в 17 лет и уже имеет 6 матчей, а этим летом выводил "оранжевых" на молодежном Евро как капитан.

Отметим, что это уже 8-й трансфер Челси в это межсезонье. Ранее клуб подписал Жоао Педро, Джейми Байно-Гиттенса, Лиама Делапа, Эстевао, Дарио Эссуго, Мамаду Сарра и Кендри Паэса.

Jorrel Hato is officially a Blue. ️ pic.twitter.com/j1d1o88yWu — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 3, 2025

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