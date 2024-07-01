Челси официально сообщил о переходе 18-летнего форварда Барселоны Марка Гиу. Испанец подписал пятилетний контракт с "синими", с возможностью продления еще на один год.

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"Я испытываю огромную радость от того, что подписал контракт с Челси, и мне было трудно заснуть перед этой поездкой, потому что я был чрезвычайно взволнован. С самого детства я мечтал играть в английской Премьер-лиге, и теперь у меня есть возможность приехать в Челси и приложить все усилия, чтобы быть полезным для клуба", – цитирует Гиу официальный сайт Челси.

К слову, Марк является воспитанником академии Барселоны, где получил первые игровые опыты прошлым летом, когда принял участие в контрольном матче против Виссел Кобе. Дальнейшие выступления Гиу за основную команду начались в октябре 2023 года, когда он попал в состав запасных на матч Ла Лиги против Гранады, а затем дебютировал в игре против Атлетик Бильбао.

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