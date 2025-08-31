Челси неожиданно сорвал 80-миллионный трансфер в Баварию – игрок не хочет возвращаться в Лондон
Форвард Челси Николя Джексон, вероятнее всего, останется в клубе и не перейдет в Баварию.
Челси и Бавария согласовали трансфер Николя Джексона и игрок вылетел в Германию на подписание контракта. "Синие" должны были получить более 80 миллионов евро.
Впрочем, намерения Челси изменились после матча против Фулхэма. Дело в том, что Лиам Дилеп получил травму задней поверхности бедра и пропустит от шести до восьми недель. Как сообщает The Athletic, из-за травмы Дилепа Челси отказался отпускать Джексона в Баварию.
"У нас нет возможности что-то сделать. Мы сообщили игроку и его агенту, что они должны вернуться в Лондон. Джексон – игрок Челси. Мы попытаемся найти решение в течение последних 48 часов", – объяснил спортивный директор Баварии Макс Эберль.
Фабрицио Романо сообщил, что Николя Джексон не вылетел в Лондон, а остался в Германии. Его агент хотел бы все же провернуть сделку на финише трансферного окна, но Челси не хочет оставаться с одним форвардом.
