Форвард Челси Николя Джексон, вероятнее всего, останется в клубе и не перейдет в Баварию.

Челси и Бавария согласовали трансфер Николя Джексона и игрок вылетел в Германию на подписание контракта. "Синие" должны были получить более 80 миллионов евро.

Впрочем, намерения Челси изменились после матча против Фулхэма. Дело в том, что Лиам Дилеп получил травму задней поверхности бедра и пропустит от шести до восьми недель. Как сообщает The Athletic, из-за травмы Дилепа Челси отказался отпускать Джексона в Баварию.

"У нас нет возможности что-то сделать. Мы сообщили игроку и его агенту, что они должны вернуться в Лондон. Джексон – игрок Челси. Мы попытаемся найти решение в течение последних 48 часов", – объяснил спортивный директор Баварии Макс Эберль.

Фабрицио Романо сообщил, что Николя Джексон не вылетел в Лондон, а остался в Германии. Его агент хотел бы все же провернуть сделку на финише трансферного окна, но Челси не хочет оставаться с одним форвардом.

️ Bayern director Max Eberl on Nico Jackson: "I'm not in a position to act. We will tell the player and his agent that they have to go back to London, he's Chelsea player".



"For final 48h, we'll try to find a solution", told BILD.