Лондонский клуб порадовал своих болельщиков после безнадежного матча с Реалом в Лиге чемпионов.

Челси продлил контракт со своим звездным новичком Энцо Фернандесом еще на один год, сообщает аргентинский инсайдер Сесар Луис Мерло. "Синие" активировали специальную клаусулу в соглашении с 22-летним чемпионом мира уже через три месяца после его перехода.

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Предыдущий контракт Энцо с Челси был рассчитан до 30 июня 2031 года.

Экс-хавбек Ривера перебрался на Стемфорд Бридж в зимнее трансферное окно за рекордные для лондонского клуба 120 миллионов евро. Однако быстро стал важным игроком в кризисной команде. Энцо провел 10 матчей в АПЛ и отличился 2 ассистами.

Напомним, что Энцо не сумел спасти Челси от выездного поражения Реала в первом матче 1/4 финала ЛЧ.

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