Челси недоволен игрой Аррисабалаги и хочет продать самого дорогого голкипера в истории

Будущее голкипера Челси Кепы Аррисабалаги в лондонском клубе находится под вопросом.

Челси рассматривает вариант с продажей вратаря Кепы Аррисабалаги, утверждает издание 90min.

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По информации источника, в лондонском клубе считают, что 25-летний испанец не оправдывает те 80 млн евро (рекордная сумма для голкиперов), которые Челси заплатил Атлетику за переход голкипера летом 2018 года.

Одним из кандидатов на то, чтобы изменить Кепу в Челси называют 27-летнего голкипера Бернли Ника Поупа, трансфер которого обойдется лондонцам значительно дешевле (Transfermarkt оценивает Ника в 12 млн евро).

Кепа до матча с Арсеналом, где он пропустил 2 гола после двух ударов, занимал 127-е из 132 мест в рейтинге вратарей по проценту отраженных ударов в топ-7 лигах Европы – всего 55,4% ударов по его воротам завершились сейвами.

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