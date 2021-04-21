Челси ведет напряженную борьбу с Лестером за третье место АПЛ, а в спину еще и дышат Вест Хэм и Ливерпуль – у "молотков" вообще на один пункт больше ("синие" на момент встречи имели игру в запасе). В поединке с Брайтоном подопечным Томаса Тухеля явно не были бы лишние три очка, тем более соперник аж 16-й в турнирной таблице. Однако, "чайки" в этом сезоне любят отбирать очки у именитых соперников, и сегодня они в очередной раз это доказали.

Первый тайм поединка оказался довольно скучным. Только Хаверц пробивал из пределов штрафной площади, но с его ударом без проблем справился голкипер. Команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

АПЛ перестраховалась на случай Суперлиги – у английских клубов-участников будет только один выход

После перерыва ситуация на поле несколько изменилась – моментов стало больше, но особой остроты так и не было. На 78-й Лаллана со средней дистанции эффектно выстрелил в левый угол – Аррисабалага был бессилен, но его спасла правая стойка. Лондонцы пытались строить позиционные атаки, но у них ничего не получалось, и до конца матча они так и не создали ни одного стоящего момента. Под занавес встречи гости остались в меньшинстве из-за второй желтой карточки Уайта, однако использовать численное преимущество "синим" не хватило времени. Безголевая ничья.

Маліновський проти Фонсеки з останнім шансом, мадридське "пекло" для Барси і битва за Лігу чемпіонів – топ-матчі мідвіку