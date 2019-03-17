Челси не продаст Хадсон-Одоя, если Азар покинет клуб

Форвард Челси Каллум Хадсон-Одой и летом может не перейти в Баварию, как планировалось ранее.

Этой зимой Каллум Хадсон-Одой был очень близок к переходу в Баварию. Мюнхенский клуб делал несколько предложений "аристократам", но они отказывались продавать 18-летнего англичанина.

Синдром всевладдя і тіньове керівництво: чому Челсі пожирає своїх тренерів

Теперь же, шансы на уход Каллума стали еще меньше. На Челси был наложен трансферный бан. К тому же, Эден Азар может уже летом уйти в Реал.

Если бельгиец все же покинет клуб, то лондонцы точно не отпустят Хадсон-Одоя, сообщает Тhe Sun. Они готовы сделать ставку игрока и дать ему больше игрового времени.

В нынешнем сезоне Хадсон-Одой сыграл за Челси 8 матчей в Лиге Европы, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Эрнандес переходит за 80 млн, важное соглашение с агентом Вернера – главное о ближайших трансферах Баварии