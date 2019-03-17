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Челси не продаст Хадсон-Одоя, если Азар покинет клуб

14:57 29 Читати українською
Челси не продаст Хадсон-Одоя, если Азар покинет клуб
Каллум Хадсон-Одой / фото из соцсетей

Форвард Челси Каллум Хадсон-Одой и летом может не перейти в Баварию, как планировалось ранее.

Этой зимой Каллум Хадсон-Одой был очень близок к переходу в Баварию. Мюнхенский клуб делал несколько предложений "аристократам", но они отказывались продавать 18-летнего англичанина.

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Теперь же, шансы на уход Каллума стали еще меньше. На Челси был наложен трансферный бан. К тому же, Эден Азар может уже летом уйти в Реал.

Если бельгиец все же покинет клуб, то лондонцы точно не отпустят Хадсон-Одоя, сообщает Тhe Sun. Они готовы сделать ставку игрока и дать ему больше игрового времени.

В нынешнем сезоне Хадсон-Одой сыграл за Челси 8 матчей в Лиге Европы, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Англия Челси Челси Эден Азар Эден Азар Трансферы Челси Каллум Хадсон-Одой Каллум Хадсон-Одой
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