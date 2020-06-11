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Челси не может завершить трансфер Вернера – известна причина

11 июня 22:27 125 Читати українською
Челси не может завершить трансфер Вернера – известна причина
Тимо Вернер / фото из соцсетей

Переходу нападающего РБ Лейпциг Тимо Вернера в лондонский Челси ничего не угрожает.

О соглашении между клубами стало известно еще 4 июня, но официального подтверждения еще не было. Журналист The Athletic Рафаэль Хонигштейн утверждает, что операцию задерживают чисто технические нюансы.

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По его информации, задержка обусловлена ​​тем, что 24-летний немец не может пройти медосмотр. Вернер не может вылететь в Великобританию из-за правил Бундеслиги о мерах безопасности в условиях коронавируса. Врачи Челси тоже не могут отправиться в Германию, потому что им тоже придется пройти через 14-дневную изоляцию.

Челси мог бы воспользоваться услугами немецких врачей, но, скорее всего, будет ждать окончания сезона в Германии (27 июня) или изменений в медицинском регламенте Великобритании.

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Англия Тимо Вернер Тимо Вернер Челси Челси РБ Лейпциг РБ Лейпциг
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