Челси не может завершить трансфер Вернера – известна причина

Переходу нападающего РБ Лейпциг Тимо Вернера в лондонский Челси ничего не угрожает.

О соглашении между клубами стало известно еще 4 июня, но официального подтверждения еще не было. Журналист The Athletic Рафаэль Хонигштейн утверждает, что операцию задерживают чисто технические нюансы.

Ливерпуль сделает попытку сорвать трансфер Вернера в Челси – "красные" придумали план

По его информации, задержка обусловлена ​​тем, что 24-летний немец не может пройти медосмотр. Вернер не может вылететь в Великобританию из-за правил Бундеслиги о мерах безопасности в условиях коронавируса. Врачи Челси тоже не могут отправиться в Германию, потому что им тоже придется пройти через 14-дневную изоляцию.

Челси мог бы воспользоваться услугами немецких врачей, но, скорее всего, будет ждать окончания сезона в Германии (27 июня) или изменений в медицинском регламенте Великобритании.

Ліверпуль підвів Клоппа, а Челсі вихопив скарб – трансферна сага Вернера дарує сенсаційну розв'язку