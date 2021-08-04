В лагере "синих" ломают голову над рокировкой в защитном звене.

Челси хочет подписать молодого защитника Севильи Жюля Кунде, но трансферу мешает Курт Зума, сообщает The Guardian.

Севилья поставила ультиматум Челси относительно трансфера Кунде

Руководство "синих" стремится избавиться от Зума, чтобы освободить место для игрока Севильи, и даже нашло для него вариант с Вест Хэмом, но французский защитник отказался переходить в лагерь "молотобойцев".

В прошлом сезоне АПЛ Зума провел 24 матча, в которых отметился 5-ю голами. Transfermarkt оценивает Курта в 32 млн евро.

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